Thomas Didillon, décisif, savoure : "C'est une bouffée d'air"

Le portier du Cercle de Bruges a sorti un grand arrêt devant Nuno Da Costa à 0-1 et contribué à la victoire cruciale de son équipe au Canonnier.

Thomas Didillon avait le sourire en conférence de presse, mais mettait surtout en avant l'équipe : "Je ne marque pas les goals, moi ! Le fait est qu'on a beaucoup trop subi en seconde période. Le terrain n'a pas facilité les choses, pour eux comme pour nous, ça se jouait beaucoup par longs ballons", estime le gardien de but du Cercle de Bruges, qui tente d'expliquer la différence de niveau criante entre la première et la seconde période dans le chef de son équipe.

"Vous savez, quand vous êtes dans notre situation, que vous disputez un match-couperet et que vous menez à l'extérieur avec la possibilité de faire la bonne opération, vous avez un peu de pression", reconnaît Didillon. "Heureusement que Kévin met le deuxième but et nous libère, sans ça, ça aurait été très difficile. Vous avez tous pu voir le soulagement au coup de sifflet final".