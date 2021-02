Ligue 1 : Monaco fait tomber le PSG et bouscule la course au titre

Auteur du second but des siens, Guillermo Maripan (au centre) a permis à Monaco de s'imposer sur la pelouse du PSG. Cette victoire bouleverse la course au titre en Ligue 1.

La chute est rude pour le Paris Saint-Germain. Quelques jours après avoir roulé sur le FC Barcelone en Ligue des Champions, le PSG s'est incliné face à l'AS Monaco ce dimanche. Le club du rocher est parvenu à faire tomber le champion de France sur sa pelouse, dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1. Les Monégasques ont ouvert le score rapidement dans la partie par l'intermédiaire de Sofiane Diop, dès la sixième minute de jeu. Puis, en seconde période, le défenseur Guillermo Maripan a inscrit le but du break, peu après le retour des vestiaires (51ème). Malgré la présence de joueurs comme Kylian Mbappé, Marquinhos ou encore Keylor Navas, le club parisien n'a pas fait le poids. Score final : 0-2 pour Monaco. Une grosse déception 😔



Prochain rendez-vous en championnat samedi à Dijon 🗓#PSGASM pic.twitter.com/AYdPA608pt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 21, 2021 Avec cette défaite, le club de la capitale française est relégué à quatre longueurs du LOSC (54 points contre 58), leader du classement, et à une unité de l'Olympique Lyonnais. Tandis que Monaco se replace dans la course au titre (52 points), le PSG a peut-être déjà dit adieu à ses chances de remporter le trophée...