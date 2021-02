Pas trop d'inquiétude pour Ryota Morioka?

Le médian japonais n'a pas été en mesure d'aller au bout de la rencontre, samedi soir, mais Karim Belhocine ne semblait pas trop inquiet à l'issue de la rencontre.

Le Sporting de Charleroi n'a pas seulement perdu deux points sur la pelouse de Waasland-Beveren samedi soir, mais aussi son maître à jouer. Touché au genou à un dix minutes de la pause, Ryota Morioka a terminé la première période, avant de céder sa place à Marco Ilaimaharitra à la pause.

Plus de peur que mal? C'est ce qu'espère Karim Belhocine. "Il s'est plaint du genou et le docteur a préféré qu'on ne prenne aucun risque. Mais, même si ça ne veut pas forcément dire que c'est bon, il a encore joué 10-12 minutes et je reste optimiste. J'espère pour lui que ce n'est pas trop grave. Et pour nous aussi, car Ryo est un joueur important..."