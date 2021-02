Première place, Lukaku-Zlatan, revanches: un derby della Madonnina qui promet!

Jour de derby en Italie. Et pas n'importe quel derby! Alors que la Juve titube, l'Inter et l'AC Milan se sont mis en tête de mettre fin à l'hégémonie de la Vieille Dame sur le foot italien. Et le troisième derby de la saison pourrait permettre à son vainqueur de prendre une option sur le Scudetto.

Le contexte

Loin devant le reste de la classe, l'Inter et le Milan AC dominent la Serie A depuis le coup d'envoi de la saison. Ils auront l'occasion de se départager, dimanche après-midi. Avec un petit avatange pour les Nerazzurri qui sont passés devant la semaine dernière et qui restent sur une prestation convaincante contre la Lazio.

Les Rossoneri ont vécu une semaine plus compliquée. Battu à Spezia le week-end dernier, l'AC Milan a aussi été accroché en Europa League, sur la pelouse de l'Etoile Rouge. Mais Stefano Pioli avaient pris soins d'épargner une partie de son effectif.

Laissé au repos jeudi, Alexis Saelemaekers devrait retrouver sa place dans le onze milanais, dimanche après-midi.

Parce que ce derby est plus important que jamais. Et au-delà de la première place; l'autre enjeu est de maintenir la concurrence à distance. L'AS Roma, qui se déplace à Benevento dimanche soir, et la Juve qui reçoit Crotone lundi, n'ont que sept et huit points de retard. Ce n'est donc pas le moment de perdre des points en route pour les clubs milanais.

1 partout, balle au centre

C'est la troisième fois que les deux clubs milanais se croisent depuis le début de la saison. Avec une revanche à prendre pour les deux clubs. L'Inter avait été douché en 20 minutes par un Zlatan Ibrahimovic en toute grande forme en début de saison (1-2), mais avait répondu en renversant l'AC en Coupe d'Italie. Grâce à un penalty de Romelu Lukaku et un superbe coup-franc de Christian Eriksen à la 97e minute de jeu.

Le duel: Zlatan vs Romelu

Leur affrontement en Coupe d'Italie laisse susciter de chaudes retrouvailles. Mais au-delà de cette prise de bec dont on a déjà beaucoup (trop?) parlé, Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku sont surtout de véritables leaders dans leurs équipes respectives.

Et ils ont appris à marquer les derbys de leur empreinte. Zlatan Ibrahimovic l'a démontré en inscrivant... les trois buts des Rossoneri contre l'Inter cette saison. Romelu Lukaku disputera, pour sa part, son cinquième Derby della Madonnina et il a trouvé l'ouverture... au cours des quatre premiers. Ce pétillant duel de buteurs entre le géant suédois et le roc belge promet.