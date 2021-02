Le coach de Bjorn Engels veut faire la chasse aux taupes

Le milieu de terrain d'Aston Villa Jack Grealish (25 ans) avait raté dimanche le match contre Leicester (1-2).

La rumeur du forfait de Jack Grealish, auteur de six buts et dix passes décisives en Premier League cette saison, s'est répandue avant la réception de Leicester City (1-2). Grealish avait dû quitter l'entraînement le vendredi, à cause d'une gêne à une jambe.

Dean Smith, le coach d'Aston Villa est bien décider à trouver les coupables et veut faire la chasse aux taupes. "J'ai été prévenu qu'il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux disant qu'il n'allait pas jouer', a confié le technicien des Villans en conférence de presse. "Si c'est sorti du centre d'entraînement je trouverai qui a laissé fuiter l'info et je le réprimanderai. Si c'est avéré, je ne serai vraiment pas ravi et nous irons au fond des choses", a-t-il conclu.