Romelu Lukaku s'est-il adressé à Zlatan après son but ? "Je suis le meilleur !"

Romelu Lukaku a de nouveau marqué le derby de Milan de son empreinte, délivrant une passe décisive et inscrivant un (superbe) but. Le contexte était particulier au vu de la prise de bec entre Lukaku et Ibrahimovic lors du duel précédent ...

Après son but au terme d'une course de plus de 40 mètres, Romelu Lukaku a sans surprise laissé éclater sa joie - et réglé ses comptes avec un certain Zlatan Ibrahimovic, du moins si l'on en croit les mots utilisés par le Diable Rouge : "C'est moi le meilleur ! Je te l'avais dit !", a lancé Lukaku, s'adressant, suppose-t-on, à son rival suédois. Certaines images montrent ensuite Zlatan ...applaudir le superbe but de Lukaku. Affaire réglée, probablement ...

Lukaku qui défie Zlatan après son but😂😂😂👇 pic.twitter.com/5xt7IhNnq1 — PRYNCE OFFICIEL (@PRYNCEOFFICIEL1) February 21, 2021