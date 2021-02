Lawrence Visser, numéro 1 des arbitres belges ? "De bons arbitres chez nous marquent des points pour l'Europe"

Lawrence Visser va siffler le match d'Europa League entre Manchester United et la Real Sociedad jeudi. Une très belle nouvelle pour l'arbitre de 31 ans qui peut se mettre encore plus en avant devant l'UEFA.

L'UEFA veut mettre à profit son vivier de talents en termes d'arbitrage. "L'UEFA offre à treize arbitres prometteurs âgés de 31 à 36 ans un coaching intensif. J'ai un coach personnel qui évalue chaque semaine mes performances dans les compétitions belge et européenne", explique Lawrence Visser au Nieuwsblad.

"On s'attend aussi à ce que je sois physiquement en pleine forme. Vous devez passer des tests plus stricts qu'en Belgique et envoyer les résultats à l'UEFA."

Visser semble ainsi être devenu le nouveau numéro 1 dans notre compétition : "L'arbitrage belge a emprunté une nouvelle voie. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de parler en termes de numéro un. Bien que je sois le seul Belge du premier groupe de l'UEFA, il y a actuellement beaucoup de bons arbitres dans notre pays qui marquent des points pour l'Europe. En Belgique, il y a souvent des critiques, mais il y en a aussi dans d'autres pays".