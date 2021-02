Will Still : "Faire avec les qualités de son groupe"

Will Still succède à Hernan Losada qui proposait surtout un jeu ouvert et offensif avec le Beerschot.

Avec Will Still à sa tête, le club anversois a concédé beaucoup de buts.

Ce dernier continue cependant à s'appuyer sur une défense solide, même si le jeune entraîneur ne se considère pas comme un entraîneur défensif : "Je pense qu'il est important d'imprimer un plan de jeu spécifique aux joueurs, en fonction de ce qui se passe sur le terrain. D'ailleurs, une équipe offensive, qu'est-ce que cela signifie, que vous gardiez la balle pendant six ans et que vous marquiez un but toutes les deux heures ?", confiait Will Still à Sport/Footmagazine.

"Je me souviens que les supporters de West Ham n'aimaient pas Sam Allardyce parce qu'ils ne voyaient pas de football. Mais il a gagné pas mal de matchs. Je pense que tous les entraîneurs du monde aimeraient voir le plus beau football possible. Mais vous devez vous contenter des qualités de votre groupe, faire avec ce qui est à disposition et de la situation dans laquelle vous vous trouvez", poursuit le coach du Beerschot.

"Mais je ne vais pas m'inquiéter de cela au final, parce que c'est sur cette base que nous pourrons construire et aller de l'avant."