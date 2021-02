Gennaro Gattuso assume : "C'est normal que je me fasse massacrer"

Avec une seule victoire lors de ses six derniers matchs, Naples traverse une mauvaise passe et fait l'objet de nombreuses critiques.

Gennaro Gattuso, le coach de Naples assume l'entière responsabilité des mauvais résultats de son équipe et ce avec son franc-parler habituel. "Les critiques sont méritées quand les choses ne vont pas bien. Le grand responsable c'est moi car je suis l'entraîneur. C'est normal que je me fasse massacrer. Qu'on laisse mes joueurs tranquilles, je suis responsable de cette situation. On traverse un moment difficile, on est en-deçà de nos possibilités. On doit tous assumer nos responsabilités, moi en premier. En ce moment, il n'y a pas grand-chose à dire, il faut des résultats. C'est une période difficile au niveau des résultats et des blessures, mais il faut des actes, pas des paroles", a souligné l'ancien milieu de terrain.

Les Partenopei auront l'occasion de passer à l'action ce jeudi avec la réception de Grenade lors des seizièmes de finale retour de l'Europa League. Les Napolitains se sont inclinés 2-0 à l'aller et devront s'imposer 3-0 pour se qualifier.