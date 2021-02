L'AS Rome reporte son projet de nouveau stade

La Roma devra encore attendre un temps indéfini pour pouvoir déménager.

Depuis 2014, l'AS Rome a pour projet de quitter le Stade Olympique de Rome, qui commence à prendre de l'âge et que la Louve partage avec la Lazio de Rome. Mais la pandémie de Covid-19 a changé les choses : la Roma a annoncé ce vendredi qu'elle suspendait le projet, les conditions "financières, juridiques, et économiques" n'étant plus réunies, lit-on.

La Roma envisageait de constuire un nouveau stade de 55.000 personnes à Tor Di Valle, dont le design devait s'inspirer du Colisée de Rome. On ignore quand le projet pourra reprendre.