Liga : Barcelone retrouve le sourire en Andalousie

En déplacement à Séville ce samedi, le FC Barcelone a remporté son face-à-face contre les Blanquirrojos, deux semaines après l'avoir perdu.

Le Barça a pris sa revanche. Deux semaines après avoir été battus par Séville en demi-finale aller de la Coupe du Roi, le club catalan s'est imposé au stade Ramon Sanchez-Pizjuan dans le cadre de la 25ème journée de Liga. De quoi relancer la course au titre ?

Auteur de l'ouverture du score en première mi-temps (29ème), Ousmane Dembélé a été immité par son capitaine en seconde période. Buteur en fin de match (86ème), Lionel Messi a confirmé la victoire de son équipe à quelques minutes du coup de sifflet final. Score final : 0-2 pour Barcelone.

Pour Séville, c'est un coup d'arrêt. En effet, le club andalou restait sur cinq victoires consécutives (en Liga) sans encaisser de but. Avec ce résultat, Barcelone devient le nouveau dauphin de l'Atlético Madrid (53 points pris en 25 matchs) et Séville est quatrième avec 48 unités. Plus tôt dans l'après-midi, Eibar et Huesca s'étaient tenus en échec (1-1).