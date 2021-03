Milik découvre l'OM et ses particularités: "Je me concentre sur mon football"

Le Polonais n'a pas vraiment connu des débuts calmes depuis son arrivée dans le sud de la France.

Un changement de président et d'entraîneur, la fronde des supporters, les premières semaines d'Arkadiusz Milik (27 ans, 3 matchs et 2 buts en L1 cette saison) à l'Olympique de Marseille n'ont pas été de tout repos. L'attaquant polonais affirme avec vécu un début d'aventure spécial dans le sud de la France.

"Beaucoup de choses étranges se sont passées depuis mon arrivée. Je suis juste concentré sur le football, pour être meilleur, pour être sur le terrain et retrouver le rythme puisque je n'ai pas joué depuis longtemps. Je suis heureux de marquer des buts et de jouer. J'ai juste hâte de jouer mon jeu, aider l'OM à gagner des matchs et je suis juste concentré sur ça. Je suis concentré sur le football, je n'ai pas fait attention à ça pour être honnête", a expliqué le buteur prêté par Naples au micro de Canal+.