📷 Yannick Carrasco se prépare pour le Derby de Madrid

Blessé depuis plusieurs semaines, Yannick Carrasco pourrait faire son retour à la compétition contre le Real Madrid ce dimanche.

C'est le match du week-end en Espagne. Ce dimanche, l'Atlético reçoit le Real Madrid dans le cadre de la 26ème journée de Liga. Pour l'occasion, les Colchoneros pourraient compter sur la présence de Yannick Carrasco. L'international belge était de retour à l'entraînement aujourd'hui (photos ci-dessous).

Pour rappel, le Diable Rouge est absent des terrains depuis plusieurs semaines à cause d'une lésion post-traumatique à un muscle de la jambe gauche. Son dernier match remonte au 17 février dernier, contre Levante (1-1). Depuis le début de la saison, il a déjà manqué 9 rencontres avec son équipe en raison de blessures.

Même si le joueur de 27 ans pourrait revenir face aux Merengues d'Eden Hazard et Thibaut Courtois, sa titularisation reste peu probable. Comme il revient à peine de blessure, et une entrée en cours de jeu semble plus opportun. Rendez-vous dimanche à 16h15 (heure du coup d'envoi) pour avoir la réponse.