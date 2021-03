Futsal: les Diables Rouges reprennent leur marche vers l'Euro

La Belgique est toujours en course pour une qualification pour l'Euro 2022 de Futsal et, à ce titre, les Diables Rouges vont vivre une semaine capitale. Ils avaient tranquillement remporté leur premier tour (trois victoires, 17 buts pour, 6 buts contre), ils ont réussi une entame de phase éliminatoire mitigée: un partage frustrant contre la Finlande (3-3), suivi d'une large victoire contre le Monténégro (6-1).

Alors qu'il reste quatre rencontres à jouer, les Diables Rouges entament donc la deuxième étape de leur périple dans une position intéressante: à la deuxième place de leur groupe, mais avec deux unités de retard sur le leader, l'Italie.

Le déplacement au Monténégro de ce jeudi soir (18h) est donc essentiel pour les hommes de Karim Bachar: hors de question de laisser l'Italie (qui affronte la Finlande dans le même temps) s'envoler en tête du groupe. D'autant que les Diables Rouges se déplaceront en Italie, mardi prochain. Avant de s'attaquer à l'une des grandes nations du Futsal, la Belgique doit donc faire le job.

Avec, quoi qu'il se passe dans l'autre rencontre, une bonne opération en cas de succès. Car, si le vainqueur du groupe sera directement qualifié pour le prochain championnat d'Europe, qui se tiendra aux Pays-Bas en janvier 2022, le deuxième aura également de grandes chances de disputer l'Euro: les six meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés, tandis que les deux autres seconds de groupe se disputeront, en barrage, le ticket restant pour le tournoi néerlandais en barrage.

Les Diables Rouges ont donc encore toutes les cartes en mains et sont bien partis pour se qualifier pour le sixième championnat d'Europe de leur histoire, même si la majeure partie du chemin reste encore à parcourir...

We started our #FutsalEURO campaign with a bang 💥 pic.twitter.com/AXrd1x8Y79