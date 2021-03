🎥 L'arrêt de la semaine pour Marko Ilic

Avant le retour du championnat, retour sur l'un des moments marquants du week-end dernier en Pro League.

Charleroi et STVV lanceront la 29e journée de Pro League, vendredi soir, sur la pelouse du Mambourg. Avant ça, la Pro League et Bwin ont désigné leur arrêt de la semaine et c'est Marko Ilic qui l'avait effectué, en tout début de match, sur une tentative de Jelle Vossen dans le derby entre Courtrai et Zulte. Un arrêt qui n'avait toute fois pas permis à Courtrai de s'imposer (défaite 1-2).