🎥 Quand les consultants de l'émission 'Match of the Day' se moquent de... Lacazette

Hier, les Gunners sont repartis avec un point de leur déplacement à Burnley.

Tenu en échec à Burnley (1-1, buts d'Aubameyang et de Wood), Arsenal a manqué une belle occasion au classement et reste 10e.

Un des faits de la rencontre a été un contact d'Erik Pieters sur Alexandre Lacazette, passé en revue lors de la mythique émission Match of the Day, où Gary Lineker, Ian Wright et Dion Dublin s'en sont donnés à coeur joie avec la chute théâtrale du Français.

Pas de problème en ce qui concerne la faute évidente de Pieters, le joueur de Burnley a d'ailleurs été averti.

Cependant, les consultants étaient unanimes pour ce qui est de la chute et des hurlements de Lacazette. Scène qui a inspiré Gary Lineker et ses invités à conclure l'émission de manière très... originale.