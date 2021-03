La défaite à Bruges ne fait pas paniquer Dury: "C'est un peu comme une leçon, de l'apprentissage"

Francky Dury ne se voulait pas fataliste, mais il sait que le scénario du match n'a pas aidé son équipe lors de son match sur la pelouse du Jan Breydel.

En début de saison, le Club de Bruges a planté 6 buts à Zulte Waregem sur sa propre pelouse. Ce dimanche, les hommes de Dury n'en ont pris que 3, eux qui venaient avec des ambitions vu leur forme en 2021.

"Nous sommes venus en confiance", déclare Dury en conférence de presse. "Nous sortions d'une bonne série. Nous avons essayé de jouer au football dès les premières minutes, mais deux pertes de balle font que nous sommes menés 2-0. Par expérience, je sais que quand on est menés 2-0 à Bruges, il faut s'attendre à être encore plus en difficultés car il faut sortir. Après la pause, nous avons perdu notre organisation et nous pouvons être heureux que ce ne soit que 3-0".

Dury veut se servir de cette rencontre pour le futur: "Après les mois difficiles que nous avons vécu, nous devons nous servir de ce match comme d'une leçon, d'un apprentissage. Nous ne sommes pas encore prêts à rivaliser avec cette équipe de Bruges. Mais en retenant les leçons, tous ensemble nous pouvons nous améliorer".