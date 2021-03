Andy Najar futur protégé de Hernan Losada?

L'ancien Mauve pourrait rebondir dans son club formateur.

Andy Najar sous les ordres de Hernan Losada et Nicolas Frutos cette saison en MLS? Pas impossible. Le Hondurien est en tout cas en test du côté de DC United. La franchise de Washington évaluera en fin de préparation la possibilité d'offrir un contrat à l'ancien Anderlechtois, libre depuis le 1er janvier et la fin de son contrat à Los Angeles (LAFC).

Et Andy Najar n'est pas en terrain inconnu à Washington. C'est avec DC United que le latéral droit avait débuté sa carrière. Il avait disputé 87 rencontres, inscrit dix buts et distillé neuf assists avec les Black and Red avant de filer à Anderlecht.