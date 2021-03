Ligue des champions : entre Cristiano et Pepe, l'un des deux amis va rester à quai

Ce soir à Turin, la Juventus reçoit le FC Porto lors du 8ème de finale retour de la Ligue des champions. A l'aller, les Portugais l'ont emporté 2-1, et quel que soit le qualifié, c'est un match qui va laisser un goût amer auprès de deux amis de longue date, Cristiano et Pepe.

Cristiano Ronaldo (36 ans) et Pepe (38 ans), c’est une histoire qui date depuis la sélection nationale, les deux joueurs très proches vont connaitre pas mal de sensations avec la Seleção. Et d’avantage avec le Real Madrid.

Sous les couleurs nationales

© photonews

Moins âgé que Pepe, c’est Cristiano qui va découvrir en premier la sélection portugaise en 2003. Un an plus tard, il fait partie de l’équipe vice-championne d’Europe. Et ce n’est que le début d’une histoire qui continue de s’écrire. Ronaldo sera rejoint en 2007 sous la tunique rouge et vert par Pepe qu'ils portent encore aujourd’hui. Ensemble, ils ont remporté l’Euro 2016, la Ligue des Nations en 2019, et ont décroché la troisième place en Coupe des confédérations en 2017.

De bons moments à la Casablanca

© Photonews

A Madrid, Pepe a devancé son jeune frère en signant en 2007 à la "Maison blanche" et remporte l’année d’après la Liga. Cristiano l’a rejoint deux ans plus tard, en 2009. Une période qui va beaucoup marquer la complicité entre les deux Portugais. Chez les Merengue, ils ont gagné plusieurs trophées dont deux titres de Liga en 2012 et 2017, trois Ligues des champions en 2014, 2016 et 2017.

Après ce trophée, leur chemin va se séparer : Pepe quitte Madrid pour Istanbul après dix années de loyaux services. Cristiano lui va savourer, en 2018, la dernière coupe aux grandes oreilles du Real avant de rejoindre la Juventus de Turin.

Des amis devenus adversaires le temps d’un 8ème de finale

Depuis 2018, Cristiano Ronaldo séjourne à Turin, Pepe entre temps a quitté Istanbul pour son club de cœur le FC Porto. Les deux amis de toujours se sont retrouvés le 17 février au stade du Dragon. Pas dans le même camp comme cela a toujours été le cas, mais en tant qu'adversaire lors de la manche aller des 8èmes de finales de la Ligue des Champions. L’ainé l’a remporté 2 - 1, première victoire de Porto contre la Juventus en compétition européenne après cinq défaites et un match nul.

Le retour, c’est ce mardi soir à l'Allianz Stadium, mais les chiffres donnent l’avantage à la Vieille Dame. Sur ses douze derniers matchs à élimination directe à domicile, elle n’a perdu que deux matches, huit victoires et deux nuls.

Dans tous les cas, ce soir, l’aventure européenne de l’un des deux amis portugais va s’arrêter.