Le Soulier d'or s'offre une ligne statistique incroyable dans notre championnat.

Après son but sur penalty et son assist face à Courtrai, Lior Refaelov a signé sa 50e passe décisive et sa 70e réalisation dans notre championnat.

Des chiffres incroyables pour un milieu de terrain qu'un seul joueur a réalisé : Hans Vanaken qui en est à 82 buts et 71 assists.

Ruud Vormer est troisième de ce classement avec 48 buts et 67 assists.