Le Club de Bruges fête un anniversaire.... et un retour à l'entraînement

Petit à petit, l'infirmerie du Club de Bruges se vide de ses joueurs positifs au Coronavirus.

Ces dernières semaines, l'infirmerie du Club de Bruges était remplie, enfin les joueurs étaient plutôt en quarantaine puisque beaucoup étaient concernés par des tests positifs au Coronavirus.

Noa Lang, Hans Vanaken, Mats Rits, Stefano Denswil, Ethan Horvath et Charles De Ketelaere ont été testés positifs au covid-19 et il ne restait plus que De Ketelaere en quarantaine.

Ce mercredi, jour où il fête ses 20 ans, le jeune ailier est de retour à l'entraînement. Une bonne nouvelle pour lui et le Club de Bruges avant de disputer deux rencontres en 4 jours: un déplacement à Charleroi vendredi avant un à La Gantoise lundi.