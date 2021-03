Le Maracana renommé en hommage à Pelé

C'est l'une des enceintes les plus mythiques de l'histoire du football qui s'apprête à changer de nom.

Le Brésil s'apprête à rassembler deux monuments: d'un côté le mythique Maracana, enceinte qui avait accueilli près de 200.000 personnes lors de la finale de la Coupe du monde 1950, de l'autre le Roi Pelé, icône du football brésilien.

La ville de Rio a en effet lancé un référendum pour renommer le stade dont le nom officiel est aujourd'hui l'Estádio Jornalista Mário Filho, mais qui ne le restera donc pas. Les habitants de Rio se sont massivement prononcés et le plus grand stade du Brésil s'appellera bientôt l'Estadio Edson Arantes do Nascimento – Rei Pele, en hommage au plus grand joueur brésilien de l'histoire.