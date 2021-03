A la mi-temps, les murs ont tremblé

L'entraîneur argentin n'était vraiment pas heureux à la mi-temps et l'a bien fait savoir à ses joueurs.

En grande difficulté en première période, le Paris Saint-Germain a tout de même obtenu sa qualification face au FC Barcelone (4-1, 1-1) ce mercredi à l'occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions. A la mi-temps de cette manche retour, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a visiblement secoué ses joueurs !

"La causerie de Pochettino à la mi-temps ? On ne va pas donner tous les secrets. Cela a été chaud, il a montré nos moments difficiles, on manquait d'engagement en phase défensive. C'était difficile, on était toujours un peu en retard, Barcelone en a bien profité avec leurs latéraux. On a su mieux gérer la situation en seconde période. Il a demandé plus d'engagement, avec des petites vidéos. On ne peut rien dire, c'est ce qui a fait la différence après la mi-temps", a reconnu le défenseur central parisien Marquinhos (26 ans, 7 matchs et 1 but en LdC cette saison) pour RMC Sport.