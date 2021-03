Antoine Griezmann : "On a fait un gros match"

Battu (1-4) à l'aller, le FC Barcelone n'est pas parvenu à renverser le Paris Saint-Germain (1-1), ce mercredi soir en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Le Barça est éliminé de la Ligue des champions malgré sa bonne performance réalisée au Parc des Princes ce mercredi soir. "On a fait un gros match. Surtout en première période où on se procure trois grosses occasions, en plus du but de Leo (Messi) et du penalty. Ç'a été plus compliqué en seconde période mais on a fait un bon match. Ce match aller est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Le match de ce soir va nous donner de la confiance pour la suite de la Liga", a confié Antoine Griezmann à l'issue de la rencontre au micro de RMC Sport.

L'attaquant barcelonais a également évoqué son cas personnel, lui qui a connu un début de saison difficile. "Je suis là pour tout donner pour le collectif et prendre du plaisir. Ça va beaucoup mieux avec Ronald Koeman et mes coéquipiers. On va essayer de continuer comme ça pour être en forme pour l'Euro cet été", a conclu le Français.