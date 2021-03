Nouvelle tuile pour le Sporting de Charleroi et Lukasz Teodorczyk

Les Zèbres ne sont pas épargnés avant de recevoir le leader.

Le Sporting de Charleroi sera déforcé contre le Club de Bruges, invaincu en championnat en 2021. Prêté aux Zèbres par les Gazelles, Kaveh Rezaei ne peut pas jouer et Lukas Teodorczyk ne sera pas non plus de la partie.

Comme le révèle le Soir, l'attaquant polonais est positif au Covid-19. Shamar Nicholson devrait donc reprendre place en pointe vendredi soir. Ryota Morioka, victime d'une entorse du genou mi-février, ne sera sans doute pas non plus de la partie.