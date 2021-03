Christian Benteke renaît à Crystal Palace : "Je sais ce que je peux apporter à l'équipe"

Le Diable Rouge revit du côté de Crystal Palace après plusieurs mois compliqués. Lors des 15 dernières rencontres durant lesquelles il est monté sur le terrain, Big Ben a inscrit cinq buts.

Christian Benteke semble avoir repris confiance du côté de Crystal Palace. Le Diable Rouge a inscrit cinq buts lors des 18 dernières rencontres du club anglais. "Début décembre, Roy Hodgson m'a donné une chance contre West Brom et je l'ai pleinement saisie. Depuis, je me sens bien et j'ai confiance", a expliqué Big Ben pour Het Laatste Nieuws.

Annoncé sur le départ pour... West Brom lors du mercato hivernal, Benteke a tenu à montrer de quoi il était capable : "Ça a été un coup de boost pour moi. J'ai dit au club que c'est moi qui décidais quand je partais. Pas l'entraîneur ni même mon entourage. J'ai mon destin entre mes mains et sans vouloir manquer de respect aux autres attaquants de Palace, je sais ce que je peux apporter à l'équipe."