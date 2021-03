La concurrence n'effraie pas Shamar Nicholson

Avec Kaveh Rezaei et Lukasz Teodorczyk dans ses pattes, le Jamaïcain sait qu'il faut parfois prendre son mal en patience. Mais ça ne le fuit pas peur.

Les présences de l'Iranien et du Polonais n'empêchent d'ailleurs pas Shamar Nicholson de faire son chemin à Charleroi: il a d'ailleurs participé à 29 des 30 matchs du Sporting en championnat cette saison). Pourtant, avant le Club de Bruges, il avait dû laisser la place. Il n'avait débuté qu'un seul des cinq matchs précédant la réception du leader.

"La concurrence? Une bonne chose!"

Vendredi soir, Kaveh Rezaei et Lukasz Teodorczyk n'étaient pas disponibles, et le Jamaïcain a débuté la rencontre en pointe. Et s'il a dû attendre 90 minutes pour trouver l'ouverture, il a mis cette titularisation à profit pour inscrire son neuvième but de la saison.

Suffisant pour espérer conserver une place dans le onze de base? Le Jamaïcain ne se pose pas la question. "La concurrence est une bonne chose pour moi, au contraire", insiste-t-il. "Ça me fait sortir de ma zone de confort et ça me fait travailler dur. On est concurrents, mais on se pousse les uns les autres à se donner à fond."