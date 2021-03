Un club anglais va passer sous pavillon qatari

Le Wigan Atheltic va faire peau neuve. Aujourd'hui, le club anglais a annoncé son rachat imminent par la société Phoenix 2021 Limited, détenue par Abdulrahman Al-Jasmi. Toutefois, l'approbation de l'English Football League (EFL) est nécessaire avant que l'opération soit rendue officielle.

