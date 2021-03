Laurent Depoitre l'assure: "Je ne fais pas faute sur Mignolet, et en deuxième période..."

Laurent Depoitre est revenu sur les deux actions litigieuses de la rencontre entre La Gantoise et le Club de Bruges.

Titulaire, Laurent Depoitre aurait pu, à deux reprises, permettre à son équipe de prendre l'avantage via un penalty, mais dans les deux cas, l'arbitre de la rencontre n'a pas sifflé, et le VAR n'est pas intervenu. L'attaquant revient sur ces deux phases.

"Sur la première phase, le ballon est dévié par Mechele, je vais au ballon, pas vers le gardien. Je pense que Sobol me pousse sur Mignolet puis Mignolet me met au sol. Je ne pense pas que je fais faute, mais lui par contre fait la faute sur moi".

"En deuxième période, même si le ballon ne vient pas vers moi, ou s'il est loin, il me met à terre. On a vu cette semaine lors de PSG - Barcelone qu'on pouvait siffler ce genre de faute. Cela aurait été un tournant. C'est vrai qu'après cela nous avons encaissé un but, puis d'autres sur des erreurs individuelles. C'est dommage de ne pas avoir le moindre point".