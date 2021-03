Ligue des Champions: les clés de la qualification de City selon Kevin De Bruyne

S'il a été désigné homme du match, KDB pointe avant l'efficacité... défensive de Manchester City comme cause première de la qualification plus ou moins tranquille des Cityzens pour les quarts de finale.

Car la défense de Manchester City n'aura rien concédé au Borussia Mönchengladbach en deux rencontres. "C'est évidemment plus facile pour nous, les éléments offensifs, quand on n'encaisse pas", sourit-il sur le site officiel de son club.

Car, comme souvent, Manchester City a aussi su faire la différence devant. "On a su être patient et quand on a inscrit les deux buts ça nous a facilité la tâche. C'était peut-être un peu moins bon, mais avec un avantage de quatre buts, c'est compréhensible."

L'essentiel était en effet assuré, les Cityzens seront à l'affiche des quarts de finale pour la quatrième année consécutive. Reste désormais à franchir ce cap et atteindre le dernier carré que les Sky Blues n'ont plus rallié depuis... 2016.