Hugo Lloris s'emporte à l'interview

La capitaine des Spurs est revenu sur l'élimination de son équipe en Europa League.

Le gardien de Tottenham, Hugo Lloris (34 ans, 37 matchs toutes compétitions cette saison), a parlé de honte après l'élimination de son équipe contre le Dinamo Zagreb (0-3 ap), jeudi, en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Spurs avaient pourtant fait le plus dur en s'imposant 2-0 au match aller.

"Je pense que nous sommes plus que déçus, c'est une honte. J'espère que tout le monde dans le vestiaire se sent responsable. Le goût de la défaite est plus que douloureux. Nous sommes un club plein d'ambitions, mais je pense simplement qu'en ce moment, c'est le reflet de ce qui se passe dans le club", a lâché l'international français à Sky Sports.

"Nous avons un manque de bases, de fondamentaux, nos performances sont juste en rapport avec cela, a ajouté le champion du monde. Mentalement, nous devrions être plus forts, plus compétitifs." Cette défaite intervient quelques jours après un revers face à Arsenal en championnat (1-2), qui avait mis fin à une série de cinq victoires consécutives pour l'équipe de José Mourinho, 8e de Premier League.