Pochettino réagit au tirage: "La meilleur équipe du continent"

L'entraîneur du PSG a passé l'obstacle du FC Barcelone, il va maintenant se mesurer au champion en titre.

Mauricio Pochettino et le PSG vont donc retrouver le Bayern Munich. Pour les Parisiens, c'est une petite revanche par rapport à la dernière finale de la Ligue des Champions. Pour l'entraîneur argentin, le souvenir est plus douloureux puisque les Munichois avait marqué 7 buts à Tottenham la saison dernière.

Pochettino semble se tourner vers l'avenir et analyse ce tirage avec optimisme sur le site officiel du PSG: "Nous sommes heureux d'être à ce niveau, ce sont les 8 meilleures équipes d'Europe qui vont s'affronter, c'est un honneur de disputer cette compétition. La Champions League est très difficile à gagner, il faut jouer contre les meilleurs, et nous allons affronter le champion en titre. Le tirage aurait été forcément difficile, et les surprises existent, mais nous allons jouer contre ceux qui sont les meilleurs du continent actuellement. Nous sommes optimistes, l'équipe sera compétitive, nous avons éliminé Barcelone, nous allons nous concentrer sur le Bayern, avec un seul objectif, celui de se qualifier pour les demi-finales."