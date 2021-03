Un nouveau sponsor maillot pour Manchester United

La collaboration entre Chevrolet et les Red Devils touche à sa fin.

Après plusieurs saisons, Chevrolet ne sera plus le sponsor maillot de Manchester United à partir de la saison prochaine.

Le club anglais a annoncé avoir conclu un accord lucratif avec un nouveau sponsor, et sera désormais associé à l'entreprise de technologies TeamViewer.

L'accord pourrait devenir le plus gros contrat de sponsoring maillot de l'histoire de la Premier League. En effet, d'après The Independent, le deal porterait sur cinq ans et la valeur du contrat serait estimée à près de 55 millions d'euros par an.

Un accord décrit comme un des plus lucratifs au niveau de la Premier League, pour une équipe sportive surtout en ces temps de pandémie : "Il s'agit d'un contrat très, très intéressant pour le club. Il est évident que le contrat est considérable. Mais nous sommes Manchester United, ce n'est donc pas une surprise", a confié le Directeur général du club Richard Arnold.