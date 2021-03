🎥 Le magnifique but de Julien Ngoy : "Il ne cesse de progresser"

Ce samedi soir, l'ailier ùgé de 23 ans a ouvert le score lors de la rencontre Eupen-Courtrai, match valable pour la 31e journée de Pro League. Eupen s'imposera finalement 2-0 contre Courtrai, Knowledge Musona doublera la mise à la 80Úme minute.

Julien Ngoy s'est offert son sixième but de la saison, et quel but ! Après avoir passé en revue la défense courtraisienne, le joueur d'Eupen a décoché une magnifique frappe qui est allée se loger dans la lucarne de Marko Ilic, ouvrant ainsi le score pour les pensionnaires du Kehrweg (52e).

D'ailleurs, Benat San José n'a pas tari d'éloges à propos de son joueur. "Un but somptueux et une très belle performance de la part de Julien. Il a semé la zizanie au sein de la défense adverse et a bien défendu également. C'est un joueur important qui ne cesse de s'améliorer et de progresser. En cette fin de saison, il a appris encore beaucoup de choses et n'a pas arrêté de s'entraîner même quand il était parfois sur le banc. Il est resté focus et je savais cette semaine qu'il allait effectué un match fantastique ce week-end", a expliqué le coach d'Eupen à l'issue de la rencontre.