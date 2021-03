Anderlecht prêt pour le sprint final : "Cette victoire doit nous donner confiance !"

Le RSCA a fait le job et pris les trois points cruciaux face à Zulte Waregem ce dimanche : les Mauves peuvent désormais vraiment croire au top 4.

Alors qu'Ostende ne lâche rien et que le programme est compliqué pour le RSCA, il fallait absolument prendre les trois points aujourd'hui ... et ça a très mal commencé avec un but encaissé dès la 5e minute. "On a connu une entame de match difficile", reconnaît aisément Vincent Kompany. "Mais dès la 6e, notre jeu était en place, on s'est procuré des occasions via Anouar, Lukas, Ashimeru", pointe-t-il ensuite. Jusqu'au fait de match qui a tout changé : la carte rouge. "Je n'en fais pas des tonnes quand c'est contre nous, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est un fait de jeu qui en effet nous a aidés".

Désormais, Anderlecht a presque son sort en mains - il faudra prendre un point de plus que le KV Ostende, qui semble désormais le seul concurrent pour cette quatrième place en PO1. "Cette performance doit nous donner confiance, du moins je l'espère", déclare Kompany. "Pendant longtemps, nous ne nous procurions pas assez d'occasions. Mais je ne peux pas dire que j'ai trouvé la solution miracle : nous n'avons pas le luxe d'avoir une seule solution, il faut toujours travailler et s'adapter".