Ligue 1 : Wout Faes et Thomas Foket proches de se maintenir, Matz Sels perd pour son retour

Victorieux avec Reims sur la pelouse de Dijon, Wout Faes (à gauche) et Thomas Fojet (à droite) sont sur la bonne voie pour obtenir leur maintien en Ligue 1.

La belle victoire de Lens, le statu quo entre Nantes et Lorient, le succès de Faes et Foket avec Reims... la 30ème journée de Ligue 1 a été animée ce dimanche après-midi. Retour sur les résultats et les conséquences au classement.

Strasbourg - RC Lens : une défaite pour le retour de Matz Sels

Matz Sels était sur le banc lors de la défaite des siens face à Lens qui enchaînent une dixième rencontre sans défaite. Haïdara profitait d’une mauvaise sortie de l'ancien Rouche Kawashima pour ouvrir le score (6e). Strasbourg égalisait grâce à Bellegarde (20e) buteur contre son ancien club, avant que Seko Fofana ne remette Lens aux commandes (40e). Score final : 1-2 pour Lens. Grâce à cette victoire, les Sangs et Or reprennent la cinquième place, devant l'OM.

🏁 C'est terminé. Malgré une deuxième mi-temps appliquée, le Racing n'a pas su revenir au score.

#RCSARCL (1-2) pic.twitter.com/dOJwaJ3qE1 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) March 21, 2021

Dijon - Reims : courte victoire pour Faes et Foket

Aujourd'hui, les Rouges et Blancs l'ont emporté sur la plus petite des marges en Bourgogne, sur la pelouse de Dijon. Titulaires au coup d'envoi au sein de la défense reimoise, les deux Belges Wout Faes et Thomas Foket ont disputé l'intégralité de la rencontre. Score final : 0-1. Au classement, Reims est douzième et dispose d'une avance confortable pour assurer son maintien en Ligue 1.

90+4' 🏁 D'une courte tête, le SDR s'impose à Dijon et empoche trois précieux points supplémentaires sur un but de Boulaye Dia, le 13ème cette saison ! Un résultat acquis non sans mal mais avec solidité et mental #DFCOSDR (0-1) pic.twitter.com/25MVkwVY1j — Stade de Reims (@StadeDeReims) March 21, 2021

Nantes - Lorient : statu quo dans la lutte pour le maintien

Deux attaquants passés par la Belgique se sont affrontés ce dimanche après-midi à la Beaujoire, au cours d'un match capitale dans la lutte pour le maintien. Dans les rangs Canaris, l'ancien Buffalo Moses Simona joué 76 minutes, tandis que l'ancien joueur de Courtrai, Terem Moffi a cédé sa place en toute fin de match (89ème). Au bout du compte, les deux équipes se sont neutralisés. Score final : 1-1. Avec ce résultat, Lorient reste 17ème et Nantes 18ème.

⏱ | FIN DU MATCH



Devant au score durant toute la rencontre, les Jaune et Vert perdent deux points dans les derniers instants du match. Match nul face au @FCLorient.



1⃣-1⃣ | #fcnfcl — FC Nantes (@FCNantes) March 21, 2021

Montpellier - Bordeaux : le MHSC peut croire à l'Europe

À domicile, le MHSC a pris l'ascendant sur le club girondins. Sambia, Laborde et Mavididi ont trouvé la faille pour les Héraultais. À noter que l'ancien joueur de La Gantoise Samuel Kalu n'était pas sur la feuille de match pour les Marines et Blancs, pour cause de blessure. Score final : 3-1 pour Montpellier. Avec ce succès, le club de La Paillade est huitième, à égalité de points avec le Rennes de Jérémy Doku.

Brest - Angers : pas de buts au Stade Francis-Le-Blé

Enfin, la rencontre entre le Stade Brestois et Angers a terminé sur une score nul et vierge. Dans un match fermé, les deux équipes se sont procurées peu d'occasions franches, comme en témoignent les chiffres d'Understat : 0.48 xG pour Brest et 0.76 pour le SCO. Score final : 0-0.