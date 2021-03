Premier League : Lacazette contrarie les plans de West Ham

Pas de vainqueur dans le Derby de Londres ce dimanche. Aujourd'hui, West Ham et Arsenal se sont quittés sur un score de parité dans le cadre de la 29ème journée de Premier League. Au terme d'une rencontre disputée, aucune des deux équipes n'est parvenu à prendre le meilleur sur l'autre au London Stadium.

Pourtant, dès la demi-heure de jeu, les Hammers menaient trois buts à zéro grâce à des réalisations de Jessy Lingard (15ème), Jarrod Bowen (17ème) et Tomas Soucek (32ème). Mais quelques minutes plus tard, ce dernier a trompé son propre gardien (Fabianski), ce qui a permis aux Gunners de réduire l'écart avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Craig Dawson a lui aussi marqué contre son camp (61ème). Pour finir, Alexandre Lacazette a égalisé dans le money-time pour Arsenal. Score final : 3-3.

