📷 L'Argentine présente son nouveau maillot pour la Copa America

L'Argentine a présenté son nouveau maillot domicile pour la compétition continentale qui se déroulera cet été.

Les 'Albiceleste' ont dévoilé un nouveau maillot domicile que l'équipe portera lors de la prochaine Copa América, organisée en Colombie et Argentine, du 11 juin au 10 juillet 2021.

La compétition compte traditionnellement deux équipes invitées, et pour cette édition l'Australie et le Qatar étaient conviés. Cependant, les deux nations ont finalement décliné l'invitation et le format a donc été modifié, et verra deux groupes de cinq équipes, où les quatre premiers seront qualifiés.

L'Argentine figure dans le groupe A, avec la Bolivie, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay.