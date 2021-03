🎥 Le but somptueux de Casper De Norre : "C'était tout ou rien"

Comme Julien Ngoy du cÎté d'Eupen, Casper De Norre a marqué un but somptueux ce week-end lors du partage entre Malines et OHL (2-2).

Alors que le KV Malines menait 1-0 et allait regagner son vestiaire à la pause avec une avance d'un but, OHL a égalisé via un but de classe mondiale qui est sorti de nulle part. Sowah a centré de la droite vers Casper De Norre, qui n'a pas hésité : une magnifique volée qui est allé se loger au fond des filets adverses.

De Norre avait du mal à y croire lui-même et était heureux de décrire la phase après le match. "Frapper un ballon comme ça : aucune hésitation. C'est tout ou rien et c'était tout". Le plus beau but de sa carrière ? "Je n'en ai inscriut que trois au plus haut niveau. Alors ce n'est pas si difficile de choisir, c'est le plus beau goal", a expiqué le back gauche.