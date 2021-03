Kevin De Bruyne avant le Pays de Galles: "L'Euro 2016? C'est du passé!"

Un peu moins de cinq ans après une douloureuse élimination en quart de finale de l'Euro, les Diables Rouges retrouvent le Pays de Galles. Mais Kevin De Bruyne a déjà chassé de sa mémoire les mauvais souvenirs de l'élimination lilloise.

À Lille, pourtant, les Diables Rouges avaient perdu gros le 1er juillet 2016. Ils avaient vu la route vers la finale de l'Euro se dégager, Gareth Bale et ses coéquipiers leur ont sévèrement barré le chemin. Un douloureux souvenir et Kevin De Bruyne ne le cache pas. "C'était une énorme déception", confirme-t-il.

"C'était il y a cinq ans, les équipes et le contexte seront différents"

Mais pour le médian de City et des Diables, c'est aussi à travers ce genre d'échec que l'équipe nationale s'est construite. "On avait peut-être besoin de ça pour continuer à grandir et à progresser et ça nous a servi pour faire la Coupe du monde qu'on a faite en 2018", insiste-t-il.

D'ailleurs, KDB en est persuadé, c'est un tout autre match qui attendra les Diables Rouges mercredi soir. "Cette élimination, c'est du passé. C'était il y a presque cinq ans, les équipes seront différentes, mercredi soir. Ce n'est pas comparable, le contexte sera différent, c'est une nouvelle campagne et on veut l'entamer de la meilleure des manières."

"Physiquement? Je me sens très bien"

Une campagne que Kevin De Bruyne abordera dans une forme resplendissante. La blessure aux ischios-jambiers qui l'avait éloigné des terrains durant plusieurs semaines n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir. "Il n'y a pas de bon moment pour se blesser, mais j'ai pu prendre le temps d'être prêt, physiquement et mentalement, avant de revenir et aujourd'hui je me sens très bien", confirme-t-il.

Une bonne nouvelle pour Roberto Martinez et les Diables, privés d'Eden Hazard et d'Axel Witsel, mais qui pourront compter sur leur numéro 7 en pleine forme et en pleine confiance.