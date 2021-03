Le comeback inattendu de Johan Walem à Anderlecht: "Je n'ai pas hésité une seule seconde"

Johan Walem sera bel et bien le successeur de Patrick Wachel à la tête des ladies du Sporting.

Un peu plus d'un an après avoir quitté les Diablotins pour Chypre, où il a été remercié, Johan Walem est de retour en Belgique et dans le club qui l'avait révélé. Dans une fonction inattendue puisqu'il sera le nouveau coach de l'équipe féminine du Sporting d'Anderlecht.

"J'ai été un peu étonné quand le club m'a contacté, mais je n'ai pas hésité une seule seconde", a expliqué en conférence de presse, un Johan Walem enthousiasmé par cette nouvelle page de sa carrière d'entraîneur: "J'attends énormément de cette expérience, on veut écrire un bel avenir ensemble", insiste-t-il.

Johan Walem succédera à Patrick Wachel à la tête de l'équipe féminine d'Anderlecht après cette saison. Le coach expérimenté vient donc soutenir le projet ambitieux du Sporting et de ses RSCA Women.

"C'est un grand changement aussi pour moi de revenir au Sporting, le club qui m'a tout permis de faire et m'a tout donné dans ma carrière de joueur et aussi comme entraîneur car ça a commencé ici avec les U21. Et quand on m'a demandé de reprendre le football féminin, c'était une petite surprise mais c'était avec beaucoup d'enthousiasme tout de suite, car le football féminin est en train d'évoluer d'une magnifique manière en Belgique. Et quand le club a encore des ambitions d'amélioration, de développement, de projet, d'évolution... Je crois que le mot-clé est tombé. J'adore développer, faire progresser les joueurs et maintenant les joueuses. Les ambitions sont partagées et c'est avec grand grand plaisir et enthousiasme que je reprends le rôle de Patrick Wachel, à qui je remets toutes les félicitations pour le travail fabuleux accompli", a confié Walem en conférence de presse.