Jan Vertonghen confiant pour la suite : "Depuis 2016, nous avons grandi"

Les Diables Rouges ont réussi à inverser la tendance après avoir été mené par les Gallois.

Mercredi soir, les Diables Rouges ont décroché la victoire pour leur premier match de qualification en vue du Mondial 2022. Rapidement menés au score par les Gallois, ils ont réussi à se ressaisir pour changer la donne.

"Ce n'était pas notre meilleur match mais il faut parfois gagner sans bien jouer. C'est ce que les grandes équipes font. Après le but d'ouverture, nous n'avons pas paniqué car nous avons des joueurs de classe mondiale devant et nous savions que nous allions marquer au moins un but. C'est bien d'avoir cette confiance au sein de l'équipe", a lancé Vertonghen en conférence de presse après la rencontre.

L'Euro 2016 semble derrière les Diables : "Après le 0-1, je n'ai pas repensé à ce match de 2016. Cette rencontre est déjà loin derrière nous et certains joueurs actuels n'étaient même pas présents. Depuis cette rencontre, nous avons grandi. Nous sommes devenus plus forts et plus complets".