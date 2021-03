Tahith Chong évoque son amitié de longue date avec Noa Lang : "C'est dingue de s'être retrouvés"

Tahith Chong est arrivé chez nous cet hiver, et passe la seconde moitié de saison au Club de Bruges.

Lors du Mercato d'hiver, Tahith Chong a décidé de rejoindre le FC Bruges et venir grossir les rangs de la colonie néerlandaise présente au Jan Breydel.

Il a notamment retrouvé son ami d'enfance Noa Lang, Chong a évoqué leur amitié particulière dans les colonnes de Sport/Footmagazine.

Les deux joueurs se connaissent depuis longtemps. Ils ont joué ensemble dans l'équipe de jeunes de Feyenoord, jusqu'à ce que Lang parte pour l'Ajax et Chong pour Manchester United.

Quelques années plus tard, ils n'auraient jamais pensé qu'ils joueraient à nouveau ensemble : "Quand on m'a annoncé que je pouvais aller à Bruges, nous avons tous les deux pensé que c'était dingue. C'était une bonne chose qu'il soit déjà là, mais ce n'était pas primordial bien sûr. Plusieurs facteurs interviennent dans un tel transfert. Mais c'est quand même très bien, Noa est un ami d'enfance. Le déclic s'est fait tout de suite et j'ai souvent dormi chez lui, je connais toute sa famille. C'est dingue de s'être retrouvés dans nos vies professionnelles", a confié Chong.