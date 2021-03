Jérémy Doku prend la défense d'Eden Hazard: "Il faut le soutenir, pas le critiquer"

L'ailier du Stade Rennais s'est mué, le temps d'une interview, en grand défenseur du capitaine des Diables Rouges.

Jérémy Doku est un joueur qui aime dribbler, comme Eden Hazard. Malheureusement, l'ailier du Real Madrid est pour le moment blessé. Dans une interview donnée à Het Laatste Nieuws, l'ancien Anderlechtois a pris la défense du capitaine des Diables.

"Je suis très compatissant", explique Doku. "C'est un vrai joueur du top. Ses dribbles, sa mentalité, c'est dommage de devoir recommencer presqu'à zéro pour lui. Il reçoit des critiques que je trouve incorrectes. Il n'aimerait pas jouer au football? Je ne sais pas pourquoi les gens parlent comme cela de lui".

"C'est toujours plus simple de critiquer. Pourquoi ne pas le soutenir plutôt? J'espère, comme tout le monde, que Eden reviendra le plus rapidement possible, nous en avons besoin en équipe nationale. Si Eden ne joue pas, il y aura une différence".