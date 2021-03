Quand Gareth Bale se fait calmer par son agent

Prêté par le Real Madrid à Tottenham cette saison, le Gallois avait surpris tout le monde en dévoilant son véritable avant le match contre la Belgique.

Gareth Bale (31 ans, 12 matchs et 5 buts en Premier League cette saison) a surpris tout le monde disant qu'il voulait faire son retour au Real Madrid cet été juste après l'Euro. Même son agent, Jonathan Barnett, a visiblement été pris de court. "C'est trop tôt, il n'y a encore rien de décidé", a-t-il fait savoir à nos confrères d'ESPN, avant de parler de "déclarations sorties de leur contexte".

Le Gallois, qui compte bel et bien faire changer d'avis son président Florentino Perez et son entraîneur Zinédine Zidane, lesquels comptaient justement sur une bonne saison de Bale pour le vendre et se débarrasser de son imposant salaire annuel brut estimé à 30 millions d'euros.