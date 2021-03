Thomas Meunier déçu de sa saison : "Je dois exiger un peu plus de moi-même"

Pour sa première saison avec le Borussia Dortmund, Thomas Meunier n'est pas satisfait de son niveau de performance.

Thomas Meunier est dans le creux de la vague avec le Borussia Dortmund. Alors qu'il était titulaire durant la première partie de saison, il a perdu sa place dans le onze départ des Schwarz-Gelben. Dans des propos accordés à la RTBF, l'international belge est revenu sur son niveau de performances avec le BVB.

Pour le Diable Rouge, ses mauvaises prestations sont en partie dues au rôle qui lui est attribué. "Ce n’est pas le Meunier des grands soirs. Depuis janvier et ma blessure, je n’ai pas joué énormément de matchs [...] Mais le premier tour j’ai tout joué. Et j’ai joué comme un défenseur et ce n’est pas ce qui me correspond. Alors oui je suis défenseur, ok mais je dois jouer dans une équipe qui fait le jeu, plus offensive que les autres et moi je dois avoir cet apport supplémentaire offensivement, comme je l’ai toujours eu au PSG, à Bruges, en équipe nationale. Je dois exiger un peu plus de moi-même."

Pour rappel, Thomas Meunier a rejoint le Borussia Dortmund en juillet dernier, libre de tout contrat, après la fin de son aventure au Paris Saint-Germain. En 2020/2021, l'ancien Blauw en Zwart a pris part à 28 rencontres toutes compétitions confondues jusqu'à présent. Dépassé par le jeune Mateu Morey dans la hiérarchie à son poste, il va devoir batailler ferme pour retrouver sa place de titulaire.