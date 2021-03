Joachim Löw au Barça ? Xavi approuve

Souvent cité pour prendre un jour les rênes du FC Barcelone, Xavi n'est visiblement pas pressé de retourner au sein du club catalan.

Xavi estime que le futur ex-sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne, Joachim Löw, serait le candidat idéal pour les Blaugrana. "C’est un entraîneur de luxe. Il veut du spectacle, un football brillant et offensif, et il est devenu champion du monde comme cela en 2014. Löw a aidé l'Allemagne a développé une compréhension différente du football qui me rappelle beaucoup ce que j’ai appris de l'Espagne et de Barcelone", a souligné le champion du monde 2010 et l'actuel coach d'Al Sadd pour le Süddeutsche Zeitung.