Thomas Foket à l'Euro ? "Je reste calme, ce sera très difficile"

Thomas Foket est bien rentré pour Nacer Chadli, après avoir déjà signé deux passes décisives lors des deux matchs précédents. Le joueur de Reims peut vraiment croire en une présence à l'Euro.

Thomas Foket aurait pu prétendre à une place dans le 11 de base en République Tchèque mais a dû se contenter d'une montée au jeu, réussie. Cependant, le latéral du Stade de Reims peut se baser sur les déclarations de Martinez, qui a évoqué la nécessité de donner leur chance à d'autres à l'avenir, pour croire en sa présence à l'Euro 2020 : "Je ne pense pas aussi loin ! Chaque sélection reste une surprise pour moi", affirme-t-il dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Je suis reconnaissant de chaque chance que je reçois".

Le groupe élargi appelé par Roberto Martinez pour ces trois matchs sera cependant bien plus restreint en juin prochain. "Il y a une énorme compétition et je sais que ce sera très difficile. Le plus important est que je joue à Reims et que je reste en bonne forme. Est-ce que j'ai évolué en Ligue 1? Je reste le même qu'à Gand, ce n'est pas moi qui vais passer mon adversaire d'une roulette (rires). Mais la Ligue 1 est différente et j'apprends beaucoup", estime Foket. "Si je jouerai mardi ? On verra, je dois saisir mes chances".