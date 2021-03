OFFICIEL: Sergio Agüero quitte Manchester City ! !

L'Argentin va donc quitter les Citizens.

C'est officiel et cela a été annoncé par Manchester City via ses réseaux sociaux: Sergio Agüero, en fin de contrat avec le scirizens, va donc bel et bien quitter le club. Sa destination n'a pas encore été validée, même si on l'annonce au FC Barcelone ou au PSG.

Arrivé en juillet 2011, de l'Atletico Madrid, il aura marqué l'histoire du club en étant devenu le meilleur buteur de l'histoire de City, mais surtout en marquant le but décisif contre QPR lors du premier titre de City depuis le rachat du club.