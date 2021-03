Thibaut Courtois comprend Meunier : "On aime être proches des fans, mais les attaques gratuites empêchent ça"

Thomas Meunier a décidé de verrouiller ses réseaux sociaux, lassé par les insultes des supporters et des critiques. Une décision que comprend Thibaut Courtois, qui regrette l'agressivité qui règne sur Internet actuellement.

Thibaut Courtois (28 ans) a connu les critiques : lors de sa première saison au Real Madrid, le portier des Diables Rouges n'est pas forcément à son meilleur niveau et est donc pointé du doigt. "Tout le monde attend de nous que nous performions à 110% tout le temps, mais les gens ne doivent pas oublier les efforts que nous faisons au quotidien pour rester à niveau. Mentalement, c'est un travail permanent", affirme-t-il en conférence de presse ce lundi, à la veille de Belgique-Biélorussie. "Mais c'est aussi le plaisir du football".

Les critiques et les insultes ont récemment poussé Thomas Meunier à quitter les réseaux sociaux. Le latéral du Borussia Dortmund se voit normalement pointé du doigt pour sa "responsabilité" dans la blessure d'Eden Hazard, son tacle (lors de PSG-Real Madrid) ayant été l'élément déclencheur des rechutes en série du capitaine des Diables. "Je comprends Thomas. À mes débuts à Genk, ce n'était pas encore aussi fort, Instagram n'en était qu'à ses débuts, par exemple. Actuellement, n'importe qui peut donner son avis derrière son téléphone", regrette Courtois.

Nous aimons être proches des fans, mais les insultes rendent ça difficile

"Quand j'ai signé au Real Madrid, des supporters de Chelsea et de l'Atlético Madrid sont aussi venus m'insulter sur les réseaux. J'ai décidé de fermer mes réponses Instagram, seuls ceux que je connais peuvent répondre". Une décision prise à contrecoeur : "Tout le monde nous demande d'être proches des fans, et nous aimons l'être. Pendant le confinement, je l'ai fait, via des streamings sur Twitch. Mais des supporters d'autres clubs viennent juste pour lancer des insultes. Ca gâche le plaisir", pointe le gardien des Diables.